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После скандала с нарушением карантина уволен глава департамента Нацполиции

19.11.2020 / 16:48
Министерство внутренних дел уволило с должности начальника Департамента управления имуществом НПУ Ивана Наумова.

Об этом сообщил заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии УП

Прямая речь: "Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности".

По словам Тракало, Национальная полиция также проводит служебную проверку по фактам, обнародованным в отношении должностного лица в средствах массовой информации.

Напомним, журналисты издания Bihus.Info выяснили, что клуб отдыха сына начальника Департамента управления имуществом Нацполиции Ивана Наумова работал во время действия "карантина выходного дня".

Источник

увольнение, полиция
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