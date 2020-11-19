Кабмин назначил гендиректора "Борисполя" Рябикина главой Таможни

Соответствующее решение правительство приняло на заседании 18 ноября.

"Сегодня в повестке дня заседания есть и назначение главы Государственной таможенной службы - господина Рябкина Павла Борисовича. Согласовано предложение Министерства финансов и пройдены все соответствующие процедуры - можем назначать", - сказал на заседании перед голосованием премьер Денис Шмыгаль.

С марта 2017 года Рябикин работает гендиректором аэропорта "Борисполь".

Он трижды был нардепом: в 2000-2002 годах как беспартийный, в 2002-2005 годах - также беспартийный, в 2012-2014 годах - от "УДАРа".

В 2014-2015 годах работал заместителем председателя Киевской городской государственной администрации.

В 2005-2006 годах - заместитель министра транспорта и связи Украины.

В 2009 - 2010 годах - Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Дании.

На местных виобрах-2020 Рябикин баллотировался в Киевсовет от "Удара".

Ранее сообщалось, что следователи Службы безопасности Украины раскрыли противоправный механизм, организованный топ-менеджментом международного аэропорта "Борисполь" при закупке услуг по капитальному строительству объектов транспортной инфраструктуры.

"Во время выполнения договорных обязательств по строительству транспортных сооружений представители генподрядчика вступили в сговор с топ-менеджментом аэропорта. В 2017-2018 годах они вместе фальсифицировали объемы выполненных работ и поставленных строительных материалов", - говорилось в сообщении СБУ.

В 2017-2018 годах генеральным директором "Борисполя" был Павел Рябикин. Его заместителями работали Евгений Дыхне и финансовый директор Кирилл Звонарев.

Напомним: Кабмин согласовал предложение Минфина о признании гендиректора аэропорта "Борисполь" Павла Рябикина победителем конкурса на вакантную должность главы Гостаможслужбы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 22 октября уволил Андрея Павловского с должности и.о. председателя Государственной таможенной службы.

В то же время, временно исполнение обязанностей председателя ГТС возложено на заместителя председателя Гостаможслужбы по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Евгения Ентиса.

23 октября глава Минфина Сергей Марченко заявил, что нового полноценного руководителя Гостаможслужбы объявят в ближайшие дни по итогам конкурса.

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