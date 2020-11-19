Украина хочет закупить COVID-вакцину за деньги проекта с ЕИБ

Встреча состоялась в онлайн формате, сообщает Урядовий портал.

Премьер-министр поблагодарил ЕИБ за готовность рассмотреть возможность перераспределения 50 млн евро в рамках совместного проекта «Программа развития муниципальной инфраструктуры Украины» на противодействие пандемии COVID-19.

«Также будем благодарны за скорейшее рассмотрение вопроса об использовании средств по этой программе на закупку вакцины против COVID-19. Мы рассчитываем закупить эффективную и безопасную вакцину, которая будет иметь преквалификацию ВОЗ, чтобы провакцинировать часть населения, как только появится такая возможность», - подчеркнул Шмыгаль.

Он сообщил госпоже вице-президенту, что Украина заинтересована в расширении дальнейшего сотрудничества с Европейским инвестиционным банком, в частности, в сфере финансирования транспорта, энергетического сектора и городской инфраструктуры.

Также наше государство рассчитывает на подписание в декабре проекта «Городской общественный транспорт Украины II», направленного на обновление подвижного состава городского общественного электротранспорта в средних и крупных городах, а также проекта «Восточная Украина: воссоединение, восстановление и возрождение (Проект 3В)» , что должно помочь в восстановлении дорог в Луганской области для поддержки сельскохозяйственного сектора.

Кроме того, Шмыгаль выразил надежду, что Украина и ЕИБ удастся совместно завершить в ближайшее время работу по подготовке проекта «Реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта «Борисполь» и «Программы по восстановлению Украины».

«Ценим сотрудничество между Украиной и Европейским инвестиционным банком. Рассчитываем, что совместно сможем разработать возможные механизмы поддержки Украины в период пандемии», - отметил Премьер-министр.

Со своей стороны госпожа Червинская отметила сотрудничество между Украиной и ЕИБ и решительность украинского правительства в продолжении реформ. Она заверила, что Украина "остается в высоких приоритетах Европейского инвестиционного банка».

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