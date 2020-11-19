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Минздрав: зима будет суровой, но карантин поможет ее пережить

19.11.2020 / 15:23
Карантинные ограничения помогут Украине легче пережить зимний период. Но пандемия коронавируса сделает зиму для страны очень тяжелой.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Reuters.

Он отметил, что текущие ограничения, введенные правительством, позволят хотя бы оставить прирост случаев заражения коронавирусом на текущем уровне и избежать его возростания.

"Эти меры помогут Украине пережить тяжелый период, самую тяжелую зиму. Этот период, на мой взгляд, будет очень суровым с точки зрения заболеваемости и количества тяжелобольных", - сказал Степанов.

Министр также отметил "волнующую" тенденцию увеличения заболеваемости COVID-19 среди людей младше 40 лет.

Отметим, 18 ноября во Львове получили партию экспресс-тестов на антиген коронавируса. Ими будут тестировать учителей и врачей города.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина закупит 6 млн экспресс-тестов на COVID-19. В первую очередь их получат семейные врачи и бригады скорой помощи.

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коронавирус, карантин, Минздрав
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