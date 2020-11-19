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В Церкви опубликовали список сетевых лжесвященников

19.11.2020 / 17:01
В Церкви опубликовали список сетевых лжесвященников
Как отмечается в сообщении, список сетевых лжесвященников будет обновляться

На сайте Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ открылся новый раздел «Борьба со злоупотреблениями в сети Интернет».

Как сообщает patriarchia.ru, в разделе размещена информация о лицах, которые выдают себя в Интернете за священнослужителей и тем самым вводят верующих в заблуждение.

«Некоторые лица выдают себя в Интернете за священнослужителей, при этом они никогда ими не являлись, либо были запрещены в служении или отлучены от Церкви. Лжесвященники ведут блоги и каналы на церковную тематику в социальных сетях, дают пастырские советы и принимают пожертвования, тем самым вводя в заблуждение верующих. Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ обращает внимание, что публикуемые ниже ресурсы и блоги не имеют отношения к деятельности Русской Православной Церкви», – сказано на сайте Отдела.

Как отмечается в сообщении, список сетевых лжесвященников будет обновляться.

Источник: Inpress.ua
РПЦ
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