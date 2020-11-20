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Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях без масок

20.11.2020 / 09:01
Зеленский подписал закон, который вводит штрафы за пребывание в общественных зданиях без масок
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

Об этом свидетельствует сообщение Офиса президента

Документ дополняет статью 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях частью второй, предусматривающей наложение штрафа от 10 (170 грн) до 15 (255 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан за пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в частности изготовленных самостоятельно.

Напомним, 6 ноября Верховная Рада поддержала правительственный законопроект №3891 о штрафах для граждан за пребывание в общественных зданиях и транспорте без масок.

Источник

маски, штрафы, Зеленский
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