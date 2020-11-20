Зеленский представил послам G7 шаги для выхода из конституционного кризиса

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, который представил послам стран G7 и ЕС пути выхода из конституционного кризиса. Об этом он рассказал во время видеовстречи с дипломатами с участием руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, сообщает пресс-служба главы государства.

"Владимир Зеленский представил конкретные шаги для выхода из конституционного кризиса. Среди них - возобновление до конца года уголовной ответственности за ложь в декларациях, возвращение всех контрольных функций НАПК и решение вопроса Конституционного Суда", - проинформировали в ОП.

Президент подчеркнул, что категорически не воспринимает последние решения КСУ.

«Я категорически не воспринял недавнее решение Конституционного Суда относительно отмены части положений антикоррупционного законодательства. Оно фактически «обнулило» всю систему борьбы с коррупцией», - сказал Зеленский послам.

Он отметил, что первоочередной задачей украинской власти было обеспечить непрерывную деятельность антикоррупционных органов и возобновить работу системы электронного декларирования.

Глава государства напомнил, что недавно по этому вопросу имел детальную беседу с председателем Венецианской комиссии Джанни Букиккио, который предложил экспертизу комиссии в этой сложной ситуации.

Отдельно Зеленский отметил, что перед украинской властью стоит более стратегическая задача - реформа судебной системы.

«Убежден, что есть необходимость восстановить доверие граждан Украины к судебной системе. Именно сейчас - лучшее время для реализации судебной реформы», - подчеркнул он.

Глава государства рассказал, в частности, что была возобновлена ​​работа Комиссии по вопросам правовой реформы при ОП, которая направлена ​​на реформирование судебной власти в Украине.

Также, по его словам, сейчас проходят консультации с международными партнерами относительно соответствующих законодательных инициатив.

В свою очередь послы G7 подчеркнули, что поддерживают усилия Президента для реализации судебной реформы, которая является ключевым фактором для перехода Украины на новый уровень евроинтеграции.

Также, по информации пресс-службы ОП, дипломаты полностью поддержали быструю реакцию украинской власти на решение КС.

"Стороны согласились, что нужно обеспечить процедуру честного и прозрачного отбора новых судей КСУ", - добавили в ОП.

Напомним, 27 октября КС признал неконституционной статью 366-1 УК, предусматривающую наказание за недостоверное декларирование. Также КС признал неконституционными контрольные полномочия НАПК.

29 октября Президент созвал срочное закрытое заседание СНБО для определения мер безотлагательной реакции государства на новые угрозы и вызовы национальной безопасности и обороне. На заседании было принято решение возобновить публичный доступ к Единому государственному реестру деклараций и обеспечить проведение специальных проверок НАПК.

Кроме того, 30 октября глава государства внес в Верховную Раду законопроект «О восстановлении доверия к конституционному судопроизводству», которым предлагал прекратить полномочия действующего состава КС, однако законопроект пока не нашел поддержки в парламенте.

Председатель ВР Дмитрий Разумков 2 ноября сообщил о планах парламента возобновить электронное декларирование новым законом.

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