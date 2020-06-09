Войти | Зарегистрироваться
09:55

вторник,
09 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Правительство обеспокоено массовыми нарушениями после смягчения карантина

09.06.2020 / 09:42
Правительство обеспокоено массовыми нарушениями после смягчения карантина
Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что ослабление карантинных ограничений в связи с эпидемией коронавирусной болезни в стране спасут экономику.

А также призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в понедельник, 8 июня, прошло совещание по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Украины. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения", - отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь Зеленский заявил: "Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия".

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что власть пошла на ослабление карантинных ограничений, "но люди должны осознавать угрозы коронавируса".

В то же время глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс верующих. "Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - отмечается в пресс-релизе.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о том, что былы выплачено все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Источник

коронавирус, маски, карантин, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
9 июня
8 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.