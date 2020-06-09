Правительство обеспокоено массовыми нарушениями после смягчения карантина

А также призывает ответственно относиться к необходимости соблюдения социального дистанцирования и масочного режима.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в понедельник, 8 июня, прошло совещание по предотвращению распространения коронавирусной инфекции под председательством президента Украины. В совещании приняли участие представители Кабинета министров и правоохранительных органов.

"Правительство обеспокоено ростом количества заболевших и массовым несоблюдением правил карантина после его смягчения", - отмечается в пресс-релизе.

В свою очередь Зеленский заявил: "Ослабление карантина спасут экономику, но не забывайте, что коронавирус никуда не исчез, и от него надо и дальше спасать жизни. Жесткий карантин был небесполезным, уверен, что он спас много жизней. Однако и в дальнейшем ежедневно у нас умирают люди от коронавирусных осложнений. Мы не хотели бы снова возвращаться в такие жесткие рамки. Поэтому держим руку на пульсе по развитию событий и напоминает людям, что правила социального дистанцирования и масочного режима должны действовать. И пока, к сожалению, мы не можем позволить себе массовые развлекательные мероприятия".

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что власть пошла на ослабление карантинных ограничений, "но люди должны осознавать угрозы коронавируса".

В то же время глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что празднование Троицы собрало в церквях около 200 тыс верующих. "Однако священнослужители и прихожане соблюдали правила социального дистанцирования и масочного режима, праздник прошел спокойно", - отмечается в пресс-релизе.

Министр здравоохранения Максим Степанов отчитался о том, что былы выплачено все надбавки за апрель врачам, которые непосредственно борются с COVID-19.

Обсудили также вопрос запуска международного сообщения. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что после запуска внутреннего авиасообщения 5 июня первые рейсы в Одессу не были переполнены.

Источник