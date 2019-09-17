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Новые светильники на Днепровской набережной обошлись столице в 17,7 млн грн

17.09.2019 / 18:05
Новые светильники на Днепровской набережной обошлись столице в 17,7 млн грн
Киев Источник: Киевгорсвет
Стоимость капитального ремонта составила 17 млн 692 тысячи гривен

На Днепровской набережной столицы установили новые LED-светильники.

Стоимость капитального ремонта составила 17 млн 692 тысячи гривен, сообщает пресс-служба КП “Киевгорсвет” в Facebook.

В 2019 году КП "Киевгорсвет" выступило заказчиком капитального ремонта наружного освещения, который состоялся с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные.

В рамках капитального ремонта наружного освещения заменены и установлены 403 новых светодиодных светильника, 196 опор наружного освещения и более 9 тысяч метров провода.

Также сообщается, что в 2019 году планируется заменить около 20 тысяч светильников на 150-ти столичных улицах.

Источник: Inpress.ua
ремонт, киев, Киевгорсвет, Днепровская набережная
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