Новые светильники на Днепровской набережной обошлись столице в 17,7 млн грн

На Днепровской набережной столицы установили новые LED-светильники.

Стоимость капитального ремонта составила 17 млн 692 тысячи гривен, сообщает пресс-служба КП “Киевгорсвет” в Facebook.

В 2019 году КП "Киевгорсвет" выступило заказчиком капитального ремонта наружного освещения, который состоялся с заменой ртутных и натриевых светильников на светодиодные.

В рамках капитального ремонта наружного освещения заменены и установлены 403 новых светодиодных светильника, 196 опор наружного освещения и более 9 тысяч метров провода.

Также сообщается, что в 2019 году планируется заменить около 20 тысяч светильников на 150-ти столичных улицах.