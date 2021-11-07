На Киевщине митрополит Антоний освятил новый храм УПЦ при реабилитационном центре

На Киевщине в селе Рихта Вышгородского района освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь иконы Божией Матери «Живоносный источник».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук митрополита Антония (Паканича), чин великого освящения совершил управделами УПЦ митрополит Антоний в сослужении архиереев и духовенства.

После освящения в новом храме была отслужена Божественная литургия.

Храм иконы Божией Матери «Живоносный источник» построен при православном реабилитационном центре УПЦ для алко- и наркозависимых «Территория трезвости», духовником которого является протоиерей Николай Могильный.

Как сообщалось ранее, на Черкасчине в селе Побойная освятили новый храм Украинской Православной Церкви в честь Успения Богородицы, а на Буковине в селе Добрыновцы Свято-Николаевская община построит новый храм, вместо захваченного ПЦУ.