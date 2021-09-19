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Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери

19.09.2021 / 18:00
Из Киева верующие УПЦ пройдут 5 дней крестным ходом в монастырь Афонской иконы Богоматери
Источник: Центр информации УПЦ
Начало крестного хода 2 октября от столичного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского

Верующие Украинской Православной Церкви пройдут 5 дней крестным ходом из Киева в монастырь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее Житомирской области.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук страницу монастыря, молитвенное шествие приурочено к празднику освящения престола главного храма обители в честь Всех святых, на Святой Горе Афонской просиявших.

Начало крестного хода 2 октября от столичного храма святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

7 октября паломники прибудут в ставропигиальный женский монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери в урочище Кипячее поселка Чоповичи Малинского района Житомирской области, где будет совершена праздничная Божественная литургия.

В течение пяти дней участники молитвенного шествия будут читать акафисты, а также молиться о мире в Украине.

Монастырь в честь Афонской иконы Божией Матери был основан в 2001 году общиной сестер милосердия при киевском храме Святителя Михаила.

Источник: Inpress.ua
киевская область, крестный ход, УПЦ
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