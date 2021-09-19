Войти | Зарегистрироваться
19:03

воскресенье,
19 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Митрополит Кипрской Церкви считает, что претензии Фанара на главенство в Православии антиканоничны

19.09.2021 / 17:35
Митрополит Кипрской Церкви считает, что претензии Фанара на главенство в Православии антиканоничны
Источник: Центр информации УПЦ
В Православии высшей канонической властью в Церкви являются Вселенские Соборы, а не кто-либо из Предстоятелей Православных Поместных Церквей

Православие признает только одного Главу Церкви – Иисуса Христа.

Об этом сказал митрополит Киккский и Тиллирийский Кипрской Православной Церкви Никифор, сообщает сайт patriarhia.ru.

Митрополит Никифор в своем докладе отметил, что амбиции Вселенского Патриарха простираются теперь уже на всю Церковь.

«По сути, он выдвигает претензии на право вмешательства во внутреннюю жизнь всех Поместных Православных Патриархатов и автокефальных Церквей», – подчеркнул иерарх Кипрской Церкви.

При этом, утверждает митрополит Никифор, с точки зрения истории и священных канонов на вопрос о главенстве в Соборной Церкви может быть только один не подлежащий сомнению ответ: «На протяжении двух тысячелетий своей истории Православная Церковь никого из своих епископов не наделяла титулом и компетенциями Главы Церкви».

«Следовательно, яснее ясного – и это можно обосновать исторически, канонически, догматически, исходя из иконописной традиции и писаний отцов – что ни один из Предстоятелей, Патриархов или глав Автокефальных Церквей не может заменить единственного неизменного Главу Церкви, Господа нашего Иисуса Христа. Церковь в своей соборности и кафоличности не имеет иного Главы, кроме Господа нашего Иисуса Христа», – заявил архиерей.

Он напомнил, что в Православии высшей канонической властью в Церкви являются Вселенские Соборы, а не кто-либо из Предстоятелей Православных Поместных Церквей.

«Издревле в Церкви верили во Вселенский Собор как непогрешимый и высший институт Церкви и экклезиологически трактовали его таким образом», – подытожил архиерей Кипрской Церкви.

Источник: Inpress.ua
Фанар, кипрская церковь
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 сентября
18 сентября
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.