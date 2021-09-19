Митрополит Кипрской Церкви считает, что претензии Фанара на главенство в Православии антиканоничны

Православие признает только одного Главу Церкви – Иисуса Христа.

Об этом сказал митрополит Киккский и Тиллирийский Кипрской Православной Церкви Никифор, сообщает сайт patriarhia.ru.

Митрополит Никифор в своем докладе отметил, что амбиции Вселенского Патриарха простираются теперь уже на всю Церковь.

«По сути, он выдвигает претензии на право вмешательства во внутреннюю жизнь всех Поместных Православных Патриархатов и автокефальных Церквей», – подчеркнул иерарх Кипрской Церкви.

При этом, утверждает митрополит Никифор, с точки зрения истории и священных канонов на вопрос о главенстве в Соборной Церкви может быть только один не подлежащий сомнению ответ: «На протяжении двух тысячелетий своей истории Православная Церковь никого из своих епископов не наделяла титулом и компетенциями Главы Церкви».

«Следовательно, яснее ясного – и это можно обосновать исторически, канонически, догматически, исходя из иконописной традиции и писаний отцов – что ни один из Предстоятелей, Патриархов или глав Автокефальных Церквей не может заменить единственного неизменного Главу Церкви, Господа нашего Иисуса Христа. Церковь в своей соборности и кафоличности не имеет иного Главы, кроме Господа нашего Иисуса Христа», – заявил архиерей.

Он напомнил, что в Православии высшей канонической властью в Церкви являются Вселенские Соборы, а не кто-либо из Предстоятелей Православных Поместных Церквей.

«Издревле в Церкви верили во Вселенский Собор как непогрешимый и высший институт Церкви и экклезиологически трактовали его таким образом», – подытожил архиерей Кипрской Церкви.