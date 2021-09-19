Войти | Зарегистрироваться
17:32

воскресенье,
19 сентября
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в честь чудотворной Боянской иконы Богородицы

19.09.2021 / 17:10
На Буковине верующие УПЦ пройдут крестным ходом в честь чудотворной Боянской иконы Богородицы
Источник: Центр информации УПЦ
Начало крестного хода 24 августа в 06.00 от кольцевой дороги в селе Магала

На Буковине верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом из села Магала в монастырь Рождества Пресвятой Богородицы села Бояны.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Черновицко-Буковинской епархии, 24 и 25 сентября в монастыре Рождества Пресвятой Богородицы пройдут торжества в честь дня памяти чудотворной иконы Божией Матери «Боянская».

Паломники преодолеют 11 км пути. Начало крестного хода 24 августа в 06.00 от кольцевой дороги в селе Магала.

25 сентября в монастыре состоится праздничная литургия.

***Чудотворный образ Боянской Божией Матери был написан в 1991 году для местного ряда иконостаса обновляемой после 30-летнего запустения церкви Рождества Богородицы села Бояны Черновицкой области.

Первое чудо, которое заключалось с появлением слез на иконе, было зафиксировано 18 декабря 1993 года после окончания богослужения. Множество чудес, происходящих от иконы, в том числе исцелений от рака, были детально изучены и представлены в Синодальную комиссию.

4 октября 1994 года на заседании Священного Синода Украинской Православной икона была признана чудотворной и получила название Боянской по месту, где явила свои чудеса. 28 декабря 1999 года при церкви в честь Рождества Богородицы был основан женский монастырь Боянской иконы Божией Матери.

С 1995 года за день до праздника иконе, 24 сентября, к ней совершается ежегодный крестный ход.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, черновицкая область, УПЦ, Боянская икона
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 сентября
18 сентября
17 сентября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.