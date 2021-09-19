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В УПЦ расскажут, как помочь больным алкоголизмом и наркоманией

19.09.2021 / 18:25
Мероприятия будут проходить по воскресеньям в 16.00 и по вторникам в 18.00 в октябре, ноябре и декабре

В Киеве Социальный отдел Украинской Православной Церкви приглашает на встречи «Алкоголизм и наркомания. Чем могут помочь близкие».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм-канал синодального отдела, первая встреча пройдет 3 октября в 16.00.

Как отметили организаторы, встречи предназначены для тех, кто выбился из сил из-за зависимости близкого человека, и для интересующихся данной темой.

Мероприятия будут проходить по воскресеньям в 16.00 и по вторникам в 18.00 в октябре, ноябре и декабре по адресу: метро Лыбедская, Железнодорожное шоссе, 3. Центр гуманитарной и социальной помощи УПЦ (2 этаж), возле храма Всех Святых.

Вход на встречи свободный.

Источник: Inpress.ua
зависимость, упц
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