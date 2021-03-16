Цифровая среда – это опасно для психики школьника

Вместе с тем, результаты исследования украинских ученых показали, что большинство школьников пользуется электронными гаджетами для развлечений: почти 60% родителей отмечают, что их дети используют электронные устройства для досуга, и только 40% - для учебы и расширения кругозора. Как связаны первое утверждение со вторым фактом?

"Наибольшие риски для развития детей связаны с экранными гаджетами, которые используются для развлекательных целей. Чем раньше ребенок начинает пользоваться цифровыми устройствами, тем тяжелее могут быть последствия для развития высших психических функций: задержки в развитии речи, внимания, памяти и мышления . Особенно сильно это начинает сказываться в школьные годы на способности и готовности к обучению, к саморазвитию, а также к творческой деятельности", - считает профессор психологии Сергей Степанов.

По данным международного исследовательского опроса ESPAD, проведенного при содействии Украинского института социальных исследований имени Александра Яременко, в 2019 году всего 6,7% опрошенных подростков в Украине не пользовались социальными сетям. Почти 45% подростков проводят в социальных сетях до трех часов в день, а еще около 50% - 4 и более часов.

Электроника и гормоны: много сначала неочевидных, но опасных связей

Как работает этот механизм? Мозг ребенка более чувствителен к электронным приборам (планшетам, телефонам, компьютерам), чем большинство родителей могут себе представить. Поэтому ребенку нужно провести не так уж много времени с планшетом в руках, чтобы это негативно повлияло на развитие мозга.

Результаты исследования, проведенного учеными кафедры педагогики, психологии и коррекционного образования Кропивницкого областного института последипломного педагогического образования показывают, например, что яркий свет от монитора в темное время суток может стать причиной депрессии и даже суицида.

Некоторые родители очень неохотно ограничивают своих детей в пользовании этими приборами, поскольку не хотят лишний раз расстраивать их. На самом деле, убрав телефоны и планшеты подальше от кровати, можно защитить своих детей от многих проблем.

Яркий свет от экрана монитора ночью создает ложное впечатление, будто еще день. Это блокирует выработку гормона мелатонина, отвечающего за регулирование суточных ритмов человека. Всего несколько минут с телефоном ночью могут вызвать задержку выработки мелатонина на несколько часов, что повышает риск развития гормонального дисбаланса и возникновения воспалительных процессов в мозге. К тому же возбуждение препятствует переходу в фазу глубокого сна, во время которого организм восстанавливается.

Многие дети становятся зависимы от своих электронных приборов, ведь развлечения, доступные с помощью этих девайсов, стимулируют выброс дофамина - гормона удовольствия. Мозгу все равно, что повлекло этот выброс: электронные приборы или кокаин - он хочет еще. Но если систему поощрения мозга слишком часто эксплуатировать, чтобы получить удовольствие, ее уровень чувствительности станет постепенно падать и в следующий раз понадобится еще больше стимуляция, чтобы достичь цели. Так и возникает зависимость, утверждает детский врач Виктория Данкли в своей статье на сайте Psychology today.

Дофамин влияет на мотивацию человека и способность фокусироваться на задачах. Таким образом, даже малейшие изменения чувствительности к дофамину негативно влияют и на эмоциональній баланс ребенка, и на его способность к обучению.

Вообще, по результатам многх исследований, частое использование электронных приборов способствует возникновению стресса. Оно вызывает изменения на гормональном уровне, что приводит к повышенному раздражению. Например, резко увеличивается концентрация кортизола, который может стать как причиной стресса, так и его следствием, тем самым формируя замкнутый круг. К тому же повышенная возбудимость и зависимость от гаджетов подавляют активность лобных долей головного мозга - частей, отвечающих за настроение человека.

Почему наибольшие риски для развития детей связаны именно с экранными гаджетами?

Многие родители верят, что социальные сети, электронная почта и даже компьютерные игры не оказывают на ребенка такого же пагубного влияния, как, скажем, фильмы со сценами насилия, секса и ужасов. Однако это ошибка: именно интерактивное общение с компьютером вызовет бóльшие проблемы со сном, перепады настроения и даже нарушения высших функций мозга, чем просмотр телевизионных программ.

Наиболее опасны, по мнению психологов, ролевые компьютерные игры, способные сформировать устойчивую психологическую зависимость. Часто они не учитывают возрастных психологических особенностей и способны повлиять на формирование личности в период активной социализации. Подросток получает острые, яркие впечатления в виртуальном мире и не хочет возвращаться в обыденность.

Компьютерные игры еще и предусматривают постоянную концентрацию внимания и усвоение большого количества информации. Характерны при этом «перегрузки» мозга и памяти, что приводит к умственной усталости и нарушению внимания. Вследствие нервно-эмоционального напряжения быстро развивается переутомление, что вызывает головную боль. Может возникать шум в ушах, головокружение, тошнота. Неконтролируемое во времени общение с компьютерными играми на фоне переутомления приводит к расстройствам сна, суетливости, нарушению памяти.

Как узнать, не развивается ли у ребенка зависимость от цифровых устройств?

Чтобы ответить на этот вопрос, понаблюдайте за своим ребенком, советуют специалисты Института здоровья детей и подростков АМН.

Если подросток тратит более двух часов в день на гаджеты, или резко протестует против любых ограничений их использования, или не может провести хотя бы день без гаджета, то, скорее всего, он нуждается в помощи.

В таком случае можно попробовать так называемый «72-часовой цифровой детокс», то есть детоксикацию от компьютерного невроза.

На 72 часа заберите все гаджеты у ребенка, полностью исключите возможность просмотра ТВ, игру в видеоигры; отвлеките внимание ребенка другими занятиями физического или интеллектуального характера; через 72 часа постепенно возвращайте гаджеты, но установите временные ограничения на их использование.

Есть даже специальные приложения для смартфонов и планшетов, которые отслеживают сколько времени ваши дети пользуются ими.

Как снизить влияние электроники на психическое здоровье ребенка?

А вот рекомендации для родителей и педагогов по защите ребенка в цифровой среде, от специалистов МОН.

В спальне ребенка не должно быть телевизора или компьютера, не позволяйте пользоваться ни одним из этих устройств перед сном. Никогда не используйте гаджеты, чтобы успокоить своих детей. Разработайте семейный план для бытового пользования всеми средствами массовой информации, в рамках этого плана, Введите «комендантский час» для пользования гаджетами во время еды и перед сном. А еще сделайте, скажем, просмотр кино, телевизора или обсуждение книги, или воспоминания о летнем отдыхе - семейной традицией, которая дает возможность пообщаться всей семьей.

«Чтобы избавиться от зависимости, в первую очередь нужно обращаться к... ребенку!. Нужно попробовать услышать его, понять, что ему интересно, открыть уши к нему. Не язык, рот, а именно уши! Нужно не ссориться, а послушать, что ребенок там ищет в интернете, что видит, и попытаться обсудить, обменяться мнением. Чтобы избавиться от зависимости, необходима альтернатива. Нужно увидеть, чем интересуется ребенок и направить его заинтересованность в правильное русло», - убежден семейный психолог из Ровно Василий Галябар.

Сейчас в мире разработаны лечебные программы, которые помогают избавиться от зависимости от электронных устройств, ведь проблема становится все серьезнее. И это не дань «моде». Поэтому стоит еще раз напомнить, что у детей и подростков зависимость от виртуального пространства вызывает задержку социального и эмоционального развития. В результате такого воздействия, мы можем получить общество индивидов, не способных взаимодействовать, мыслить коллективно, видеть мир глазами других людей. Итак, проблема существует, и она требует внимательного отношения. Не будем равнодушны!

Ярослав Шлапак, по материалам СМИ

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