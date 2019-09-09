В результате ДТП на автодороге в Запорожской области 4 человека погибли, 4 госпитализированы

В результате аварии четыре человека погибли, четыре - с телесными повреждениями госпитализированы в больницу, сообщает отдел коммуникации Запорожской области.

"Полицейскими предварительно установлено, что водитель автомобиля "Fiat Doblo" выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем "ВАЗ-2104", который двигался во встречном направлении. В результате аварии водитель автомобиля "ВАЗ", житель Мелитопольского района 1983 года рождения, и его две пассажирки, жительница Мелитопольского района, 1953 года рождения, и гражданка Турции 1963 года, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля "Фиат", военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался. Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении, на официальном сайте ГУ Нацполиции в Запорожской области.

По данному факту возбуждено уголовное производство по признакам ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

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