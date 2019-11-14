Харьковский зоопарк обменял детенышей нильских крокодилов на варанов

Об этом рассказала корреспонденту Укринформа пресс-секретарь Харьковского зоопарка Жанна Сивуха.

«Обмен животными между зоопарками - постоянная практика. Это нужно для обновления коллекций, разведения и для того, чтобы избежать инбридинга - близкородственного скрещивания между животными. На этот раз к нам приехали два очаровательных капских варана. У нас этот вид представлен одной особью по кличке Варасик, которого передали в 2016-м из частной коллекции. Новоприбывшим варанам только по два месяца, определить их пол еще невозможно, поэтому удастся ли вырастить пару, пока не знаем», - рассказала Сивуха.

Маленькие вараны, как того требует процедура, сейчас на карантине. Они пугливы, но скоро адаптируются в новой обстановке, говорят в зоопарке. Кормление малышей проходит один раз в день. В рацион входят насекомые и мелкие грызуны.

Сейчас длина варанов с хвостом - 30 см. Для сравнения, взрослая особь достигает двух метров длиной.

Трехлетний Варасик, например, уже вырос до полутора метров. Кормление взрослой особи проходит 2-3 раза в неделю. Рацион состоит из говядины, конины, курятины.

В природе капский варан распространен в Западной и Центральной Африке южнее к Заиру и Северной Анголе. Преимущественно селится в каменистой саванне. В сезон размножения самка откладывает до 30 яиц. Через 170-180 суток из них вылупляются малыши.

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