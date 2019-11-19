Войти | Зарегистрироваться
10:45

вторник,
19 ноября
Онлайн
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Жизнь
9 продуктов, которые помогут избавиться от боли в животе
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
Жизнь
Самые вкусные овощи и фрукты осени: перечень продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни

19.11.2019 / 09:21
В Шевченковском районе Запорожья восстанавливают уникальную водонапорную башню ХХ века. Она станет частью нового торгового центра, строящегося на участке, на котором стоит башня.

«Кирпич почистили, сейчас восстанавливаем кладку в местах, где она разрушена, а также делаем новую кровлю. Окна уже заказали, планируем до середины декабря завершить наружные работы. До нового года внешне будет не башня, а красавица», - говорят строители.

Водонапорная башня построена ориентировочно в 1904 году. Краеведы называют ее символом Шевченковского района.

Несколько лет тому назад депутаты Запорожского городского совета отдали земельный участок вместе с башней в аренду частному предпринимателю под строительство торгового центра. Для того, чтобы сохранить объект от разрушения, активисты общественной инициативы "Запорожское наследие" инициировали процесс включения объекта «Водонапорная башня нач. ХХ в.» в перечень вновь выявленных памятников и дальнейшего занесения в Государственный реестр памятников Украины.

Башню внесли в «охранный» перечень в мае этого года. Тогда же арендатор земельного участка заявил, что не намерен сносить башню, а сделает ее «сердцем» строительства. По предварительной информации, в башне обустроят кафетерий.

Источник

Запорожье, водонапорная башня
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
19 ноября
18 ноября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.