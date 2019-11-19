В Запорожье проведут "апгрейд" 115-летней водонапорной башни

«Кирпич почистили, сейчас восстанавливаем кладку в местах, где она разрушена, а также делаем новую кровлю. Окна уже заказали, планируем до середины декабря завершить наружные работы. До нового года внешне будет не башня, а красавица», - говорят строители.

Водонапорная башня построена ориентировочно в 1904 году. Краеведы называют ее символом Шевченковского района.

Несколько лет тому назад депутаты Запорожского городского совета отдали земельный участок вместе с башней в аренду частному предпринимателю под строительство торгового центра. Для того, чтобы сохранить объект от разрушения, активисты общественной инициативы "Запорожское наследие" инициировали процесс включения объекта «Водонапорная башня нач. ХХ в.» в перечень вновь выявленных памятников и дальнейшего занесения в Государственный реестр памятников Украины.

Башню внесли в «охранный» перечень в мае этого года. Тогда же арендатор земельного участка заявил, что не намерен сносить башню, а сделает ее «сердцем» строительства. По предварительной информации, в башне обустроят кафетерий.

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