На Львовщине в результате пожара в воинской части погиб офицер

Об этом сообщает пресс-служба Командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Facebook.

" 19 ноября 2019 года, около 5.00 утра в одной из воинских частей, дислоцирующихся в поселке Старичи Яворивского района Львовской области, произошел пожар. В результате возгорания здания погиб офицер, еще один получил травмы и с ожогами был оперативно доставлен в Центральную районную больницу города Новояворовск", - говорится в сообщении.

Пожар локализован.

Причины и обстоятельства происшествия выясняют представители Военной службы правопорядка ВС Украины и Национальной полиции Украины.

Командование Сухопутных войск ВСУ выразило искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

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