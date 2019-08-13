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В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей

13.08.2019 / 09:12
В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей
В городе Эри штата Пенсильвания в воскресенье, 11 августа, произошел пожар в детсаду, в результате чего погибли пятеро детей.

Об этом сообщает AP.

По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

В результате инцидента пострадала хозяйка заведения и еще один человек - местный житель, который проживает по соседству.

Причины возгорания не указаны. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

 

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США, дети, пожар, гибель, детский сад, Эри
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