В США произошел пожар в детском саду: погибли пятеро детей

Об этом сообщает AP.

По словам начальника пожарной охраны Гая Сантона, погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

В результате инцидента пострадала хозяйка заведения и еще один человек - местный житель, который проживает по соседству.

Причины возгорания не указаны. Полиция выясняет все обстоятельства трагедии.

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