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В центре Киева Range Rover влетел в толпу пешеходов

20.08.2019 / 09:23
В центре Киева Range Rover влетел в толпу пешеходов
19 августа в Киеве на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло серьезное ДТП с пострадавшими. Предварительно столкнулись автомобили Tesla и Range Rover. Известно о четырех пострадавших.

Авария случилась около 18:05. 

По предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов. Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП. По инерции Range Rover ударил еще два автомобиля за перекрестком. На месте продолжают работать правоохранители, на место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.

предварительной информации, автомобиль Tesla стоял на светофоре по улице Саксаганского и начал движение. Прямо перед ним с улицы Льва Толстого выскочил Range Rover: электрокар ударил внедорожник в бок и его выбросило на тротуар, прямо в толпу пешеходов. Range Rover снес четырех людей, двое из них, по словам свидетелей, получили серьезные травмы и были госпитализированы в тяжелом состоянии. Еще двое получили травмы средней степени тяжести.

Очевидцы утверждают, что водитель Range Rover находился в состоянии алкогольного опьянения. В момент удара правая дверь внедорожника оказалась заблокирована и оба мужчины выходили из салона через водительскую сторону. Правоохранители пытаются установить, кто из них управлял автомобилем в момент ДТП. По инерции Range Rover ударил еще два автомобиля за перекрестком. На месте продолжают работать правоохранители, на место вызвали следственно-оперативную группу. Подробности аварии выясняются.

Tesla на перекрестке влетела в Range Rover

Внедорожник выбросило на тротуар, где он сбил 4 людей
 
По словам очевидцев, водитель Range Rover был выпивший
 
Двое пешеходов получили тяжелые травмы
 
Мужчина в белой футболке один из возможных водителей Range Rover

Одна из пострадавших, водитель Tesla и патрульные

пострадавшие, Киев, ДТП
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