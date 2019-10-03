Войти | Зарегистрироваться
10:19

четверг,
03 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

В США разбился бомбардировщик

03.10.2019 / 09:20
В американском штате Коннектикут бомбардировщик Boeing B-17 Flying Fortress потерпел крушение при посадке в международном аэропорту Брэдли.

 Об этом сообщает Fox61 в среду, 2 октября.

Отмечается, что  в аэропорту проходила выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки. На месте аварии начался пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями.

По данным полиции, пострадало несколько человек. Но неизвестно, в каком они состоянии.

Руководство аэропорта приняло решение о его временном закрытии.

Источник

 

США, пожар, бомбардировщик
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
3 октября
2 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.