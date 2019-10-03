В США разбился бомбардировщик

Об этом сообщает Fox61 в среду, 2 октября.

Отмечается, что в аэропорту проходила выставка военной авиации Второй мировой войны. Бомбардировщик был участником этой выставки. На месте аварии начался пожар, который был оперативно потушен прибывшими спасателями.

По данным полиции, пострадало несколько человек. Но неизвестно, в каком они состоянии.

Руководство аэропорта приняло решение о его временном закрытии.

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