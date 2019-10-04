Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж

Соответствующее видео распространили в соцсетях.

На кадрах видно, что после слов "Финляндия – счастливая страна" Трамп похлопал Ниинисте по ноге. Тому это явно не понравилось. Президент Финляндии показательно отмахнулся от коллеги.

В сети инцидент стал поводом для шуток. "Как будет по-фински "харассмент"?", "Какой недотрога", "Ох уж эти скромные и холодные финны", "Любит мужиков пощупать", – написали в комментариях.