Войти | Зарегистрироваться
09:14

пятница,
04 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Трамп "потрогал" президента Финляндии перед камерами: в сети ажиотаж

04.10.2019 / 09:06
Президент США Дональд Трамп оконфузился на встрече с лидером Финляндии Саули Ниинисте, потрогав его за колено.

Соответствующее видео распространили в соцсетях.

На кадрах видно, что после слов "Финляндия – счастливая страна" Трамп похлопал Ниинисте по ноге. Тому это явно не понравилось. Президент Финляндии показательно отмахнулся от коллеги.

В сети инцидент стал поводом для шуток. "Как будет по-фински "харассмент"?", "Какой недотрога", "Ох уж эти скромные и холодные финны", "Любит мужиков пощупать", – написали в комментариях.

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Трамп угодил в конфуз с президентом Финляндии

Источник

конфуз, Трамп, президент Финляндии
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 октября
3 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.