Войти | Зарегистрироваться
10:32

вторник,
08 октября
Онлайн
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Жизнь
Как вылечить простуду за один день: научный подход
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
Жизнь
Какие продукты нужно включить в осенний рацион
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Карпаты засыпало снегом, спасатели просят не ходить в горы

08.10.2019 / 09:08
На метеостанции Пожижевской, которая находится на высоте 1,5 тыс. м над уровнем моря, снежный покров достигает 7 см.
Об этом  сообщил заместитель начальника Ивано-Франковского областного центра гидрометеорологии Юрий Горбенко.

«На Пожижевской метеостанции снежный покров достигает 7 см», - отметил Горбенко.

По информации управления ГСЧС в Ивано-Франковской области, в Карпатах существенно похолодало и выпал снег, поэтому спасатели просят любителей горного отдыха воздержаться от походов в горы, поскольку при таких условиях очень легко сбиться с намеченного маршрута даже опытным туристам.
 

Для тех, кто решится в такое путешествие, спасатели советуют помнить о том, что «безопасность в горах зависит от многих факторов, в частности – надлежащей подготовки, организованности, дисциплины, соблюдения элементарных правил безопасности, соответственно подобранных одежды, обуви и тому подобное, а также – от знания местности и ее естественных препятствий».

Служба ГСЧС в области также просит туристов, которые идут в Карпаты, зарегистрироваться и получить консультацию сотрудников горной поисково-спасательной службы.

Известно, что снег в Карпатах появился утром в воскресенье. На горнолыжном курорте «Буковель» не исключают, что в ближайшее время может начаться сезон для катания на лыжах.

Пожижевская — одна из вершин Украинских Карпат. На более пологом склоне в северо-восточном направлении по названию полонина Пожижевская на высоте 1550 м расположены снеголавинная метеостанция.

Источник 

снег, Карпаты
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
8 октября
7 октября
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.