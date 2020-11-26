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Главу ВС мало волнуют финансовые проблемы судов первой и апелляционной инстанций

26.11.2020 / 17:05
Служители Фемиды заявляют, что глава Верховного суда Украины (ВС) Валентина Данишевская пытается публично продемонстрировать, что ей небезразличны проблемы финансирования судебной власти, но на деле все обстоит несколько иначе.

Об этом информирует телеграмм-канал "Под мантией". 

"Вы все видите, что глава ВС Валентина Данишевская публично пытается показать, что ее волнуют проблемы финансирования судебной власти. Валя, ну зачем ты так? Уже всем известно твое отношение к судьям первой и апелляционной инстанций и то, что проблемы финансов судов первой и апелляционной инстанции лично тебя не волнуют", - говорится в сообщении.

"Иначе как объяснить новые перечисления в размере более 10 млн. грн. скандальной компании «Побутрембуд» за последние 7 дней?.. Или же недавнюю оплату в сумме почти 400 тыс. грн. за дневники с эмблемами ВС на 2021 год компании «Украинские бумаги»?.. Это точно была необходимая трата?.. Без дневников не прожить в 2021 году?.. Или перечисление около 500 тыс. грн. за консультации прокладке «Альфа-С»? А субботник провести слабо вместо перечисления около 150 тыс. грн. компании «Киевбуд» за благоустройство территории вокруг суда?.. Перчатки на 130 тыс. грн.?.. А за свои купить не пробовали, как это делают судьи первой и апелляционной инстанций?.." - задаются вопросами авторы поста.

Если бы Данишевскую действительно волновала проблема финансирования, то все эти пустые траты давно бы прекратили, а средства перераспределили бы в те суды, где нет денег на марки, конверты и на оплату коммунальных платежей, полагают они.

"Мы уже говорили, что проблемы с финансами в судах первой и апелляционной инстанций. Вот вы там все и держитесь", - резюмируют судьи.

суд, финансирование, ВС, Данишевская
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