Академик Пешко обратился к Медведчуку с просьбой договориться о производстве в Украине российской вакцины от COVID-19

Как простые украинцы, так и известные на всю страну политики, общественные деятели, ученые, врачи возмущены решением Президента Украины Владимира Зеленского отказаться от поставок российской вакцины.

В частности, первый вице-президент Академии экономических наук Украины, академик Анатолий Пешко заявил, что когда на кону выживание всего украинского народа, все политические разногласия могут и должны быть поставлены на паузу.

«Поэтому просим Вас, Виктор Владимирович (Медведчук. – Ред.), договориться о ее производстве на территории Украины, если уж украинская власть настолько показательно не хочет ее покупать. Это тот шанс, который никто не смеет упустить. Политика не может быть выше и ценнее жизни человека. Просим вас помочь миллионам украинцев, спасти их жизнь и здоровье», – отметил ученый.

Заслуженный деятель искусств Украины Любовь Титаренко убеждена в том, что на сегодняшний день вопрос стоит ребром – выживут украинцы, либо нет.

«Но наша власть ради удовлетворения своих близоруких лжепатриотических амбиций готова убивать украинцев, но отказаться от помощи братского русского народа. От имени всех матерей и бабушек, которые беспокоятся о своих детях и внуках, от имени всех деятелей культуры, у которых ум за разум заворачивает от псевдопатриотического угара, я обращаюсь к вам (к Виктору Медведчуку. – Ред.) с просьбой использовать все свое политическое влияние, все свои внешнеполитические связи и весь ваш опыт для спасения нашей с вами страны – Украины. Просим вас немедленно обратиться к Президенту Российской Федерации с просьбой от народа Украины проигнорировать политиков и их личные интересы и предоставить людям уже разработанную в России вакцину», – заявила она.

В свою очередь, композитор Владимир Быстряков указывает на то, что антиковидный фонд, о котором рассказывает украинская власть, разворован, жесткими карантинными мерами добивается мелкий и средний бизнес, а о пособиях, столь характерных для цивилизованных стран, можно даже и не заикаться.

«Последней каплей цинизма властей стал отказ от спасительной российской вакцины, которая позволила бы спасти сотни наших жизней. Какие тут, к черту, могут быть политические дискуссии и расшаркивания перед американцами, когда речь идет о нашей с вами жизни?» – возмущен композитор.

Ранее Виктор Медведчук сообщил, что заинтересованность в получении российской вакцины к началу октября 2020 года проявили свыше 40 стран Европы, Ближнего Востока, а также Латинской Америки и Юго-Восточной Азии, во многих из которых уровень жизни и развития медицины гораздо более высокий, чем в Украине.

«Российская вакцина выигрывает и в цене, и в условиях хранения – ее можно хранить длительное время в морозилке обычного холодильника, а не при сверхнизкой температуре до минус 75‒80 градусов, как того требует американско-немецкая вакцина, цена которой гораздо выше российской. Уверен, что власть должна использовать все возможности для борьбы с пандемией, ведь речь идет не только о жизни и здоровье украинских граждан, хотя они и должны стоять на первом месте. То государство, которое первым преодолеет последствия эпидемии, имеет шансы получить серьезный толчок для своего развития и восстановления экономики. Но украинская власть, готовая, как на западные кредиты, подсадить Украину на иглу поставок вакцины из одного источника, этого не понимает. Или ей запретили это понимать», – отметил лидер «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук.