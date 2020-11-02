В украинских судах могут отключить интернет, а глава ВС тратит почти 0,5 млрд. грн. на ремонты кабинетов

О таких рисках сообщил заместитель главы Государственной судебной администрации Сергей Чорнуцкий.

"Ведь это же прекрасная новость! На фоне того, что часть судов уже приостановили отправку корреспонденции из-за отсутствия марок, аппарат суда получил голые оклады, а в некоторых судах говорят о проблемах с бумагой", - заявляют судьи в телеграмм-канале "Под мантией".

"А еще это отличная новость на фоне того, что глава Верховного суда Украины Валентина Данишевская плевала на все ваши проблемы и заключила договор с ТОВ ИБК "Идея" (код 42681010) на 0,436 млрд. грн. на ремонты кабинетов судей ВС. И плевать Данишевская хотела на то, что победителем признали ТОВ ИБК "Идея", которая создана всего то 1 год и 10 месяцев назад", - отмечают авторы поста.

ТОВ ИБК "Идея" сама по себе очень интересная компания со статутным фондом 1,5 млн. грн., наполнение которого завершилось только 07.08.2020, обращают внимание судьи. "Создавали компанию для перепродажи Пилипинець Диана Васильевна и Форос Михаил Дмитриевич. В начале 2020 года ее купили и оформили на конечного беннифицара Избишеву Ольгу Ивановну, 23.08.1956 года рождения, проживающую в обычной панельке города Киев на Харьковском массиве (проспект Н.Бажана 7-а). Эта компания, с момента оформления на нового собственника, выполняла всего 2 подряда... для ВС. Больше нигде она не принимала участия. Создается впечетление, что эта компания создавалась сугубо для работ в ВС", - полагают они.

"Но это пост не о фиктивности победителя в тендере на 0,5 млрд. грн. Это пост о жадности главы ВС Данишевской и проведении самого тендера в условиях финансового кризиса в судебной власти. И помните, проблемы с финансами в судах первой и апелляционной инстанций. Вот вы там все и держитесь", - резюмируют судьи.