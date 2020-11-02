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Фракция ОПЗЖ в полном составе потребовала от СБУ начать уголовное расследование действий Президента, СНБОУ, Кабмина и НАПК за вмешательство в работу Конституционного Суда

02.11.2020 / 19:05
Депутаты парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» обратились к главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову с требованием начать уголовное производство в связи с вмешательством в работу Конституционного Суда Украины силовиков и высших должностных лиц государства.

В частности, в обращении, подписанном всеми членами фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь», народные депутаты указали на факты вопиющих правонарушений, вследствие которых законная деятельность Конституционного Суда Украины стала предметом незаконного давления со стороны как правоохранительных органов, так и Офиса Президента Украины, СНБОУ, Кабинета Министров, НАПК и прочих.

В документе изложены факты нарушения законов Украины в части невыполнения решений Конституционного Суда, попыток посягательства на независимость судебной ветви власти, неприкрытого давления на судей КС, в том числе путем угрозы уголовного преследования.

В обращении указывается, что оценку противоправным и неконституционным действиям Президента Украины и ряда государственных органов Украины предоставили Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) и Группа государств против коррупции (GRECO).

Народные депутаты подчеркивают, что Президент Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Кабинет Министров Украины, НАПК, а также отдельные должностные лица правоохранительных органов, вступив в сговор, противоправно вмешались в деятельность Конституционного Суда Украины, создали предпосылки для невыполнения решений Суда, лишения судебной ветви власти независимости и узурпации таким образом государственной власти.

Народные депутаты просят считать это депутатское обращение сообщением о совершении должностными лицами СНБОУ, Кабинета Министров Украины, НАПК, правоохранительных органов и прочих уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 109 (действия, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти), ч. 2 ст. 344 («Вмешательство в деятельность государственного деятеля»), ч. 2 ст. 376 («Вмешательство в деятельность судебных органов»), ч. 4 ст. 382 («Невыполнение судебного решения») Уголовного кодекса Украины, а также требуют внести сведения, указанные в обращении, в Единый реестр досудебных расследований и начать уголовное расследование указанных фактов.

СБУ, КСУ, Баканов, ОПЗЖ
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