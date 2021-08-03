Войти | Зарегистрироваться
10:38

среда,
04 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Крым вернется домой, вопрос только времени – Зеленский

04.08.2021 / 09:42
Президент Владимир Зеленский считает, что Крым освободится от оккупации, и все его жители вернутся домой – вопрос только времени.

Об этом заявил Зеленский в эфире телеканала "Дом"

Прямая речь: "Те люди, которые оккупировали, они никогда не будут любить Крым так, как любим его мы. Для тебя эта природа уникальна, для тебя это море – это детство, для тебя эти рапаны – вкусные. Они не будут здесь. Их поколения расти здесь не будут. И дети их тут не находятся, и умирать они за нашу землю не будут.

Это никогда не будет русской территорией. Просто никогда. Невозможно это. Да хоть перепишите историю, хоть все города переназовите. Хоть сотрите историю – невозможно это. Все они (крымчане – ред.) вернутся к себе домой. Вопрос времени".

Зеленский добавил, что люди, которые любят Украину – они украинцы, а те, кто не любит, – просто "гости, путешественники", и чувство того, что это "твоя земля, твое детство" привить невозможно.

Президент вспомнил, как он ходил на Ай-Петри с друзьями, как пытался удивить будущую жену, прыгая со скалы, отметив, что он в Крыму "жил".

"Это моя земля. Это не их земля", – подытожил Зеленский.

Источник

Крым, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
4 августа
3 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.