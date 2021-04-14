Шойгу рассказал, сколько еще РФ будет держать войска на границе с Украиной

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что проверка войск России на границе с Украиной продлится еще 2 недели.

Об этом сообщает российский "Интерфакс"

По словам Шойгу, контрольную проверку вооруженных сил РФ, в ходе которой войска переброшены на границе с Украиной, планируется завершить в течение 2 недель.

Россия перебросила на западные границы страны две армии и три соединения ВДВ.

Шойгу заявил, что войска России отправили на границу с Украиной в ответ на угрозы со стороны НАТО: "Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры".

Напомним, 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.

По информации украинской разведки на прошлой неделе Россия завезла на оккупированные территории востока Украины порядка 250 своих военнослужащих и более 2 тысяч тонн горючего, также РФ усиливает контроль за военным имуществом в ОРДЛО.

Президент Владимир Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.

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