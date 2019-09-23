В России отвергли возможность прямой войны с Украиной

Так, отвечая на вопрос журналиста, существует ли опасность полномасштабного военного конфликта между Украиной и Российской Федерацией, Шойгу ответил, что даже не думает о таком сценарии.

"Даже думать об этом не хочу. Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то "экстремистов" в Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше", - заявил он.

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