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ГБР: прослушка у Трубы может навредить расследованию резонансных дел

23.09.2019 / 14:12
Прослушка в кабинете руководителя Государственного бюро расследований Романа Трубы может навредить расследованию ряда резонансных дел.

Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в эфире телеканала "112 Украина".

Как объяснила пресс-секретарь ведомства, прослушка может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

Источник

прослушка, ГБР, Труба
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