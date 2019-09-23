ГБР: прослушка у Трубы может навредить расследованию резонансных дел

Об этом сообщила пресс-секретарь бюро Анжелика Иванова в эфире телеканала "112 Украина".

Как объяснила пресс-секретарь ведомства, прослушка может навредить статусу досудебного расследования некоторых дел, ведь в кабинете Трубы проходят совещания, на которых озвучивают информацию относительно расследований.

"В кабинете директора проходят совещания в том числе с руководителями следственных управлений, со следователями, которые проводят досудебное расследование и докладывают о состоянии расследования уголовных производств, озвучивая иногда и информацию, которая является тайной досудебного расследования", - рассказала Иванова.

Она подчеркнула, что прослушка не сможет навредить имиджу руководителя ГБР, потому что в кабинете Трубы обсуждаются исключительно рабочие вопросы.

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