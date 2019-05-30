Труба уволил четырех руководителей ГБР

Об этом сообщила в Facebook сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

В частности, она обнародовала четыре приказа от 28 мая текущего года об увольнении директора Территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя Второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя Финансового управления Дениса Луцика и руководителя Управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

В приказах отмечается, что все руководители уволены "за несоответствие занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

Источник