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Труба уволил четырех руководителей ГБР

30.05.2019 / 15:42
Директор Государственного бюро расследований (ГБР) Роман Труба подписал приказы об увольнении четырех руководителей ведомства.

Об этом сообщила в Facebook сотрудница пресс-службы ГБР Ирина Винокурова.

В частности, она обнародовала четыре приказа от 28 мая текущего года об увольнении директора Территориального управления ГБР в Полтаве Владимира Тимошко, руководителя Второго управления организации досудебных расследований Александра Туры, руководителя Финансового управления Дениса Луцика и руководителя Управления обеспечения деятельности Василия Титарчука.

В приказах отмечается, что все руководители уволены "за несоответствие занимаемой должности", на которую они были назначены с шестимесячным сроком испытания.

Источник

ГБР, Труба
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