Национальный молитвенный завтраке в Киеве посвятили семье и детям

Сегодня, 30 мая, в Киеве состоялся Национальный молитвенный завтрак.

VIII Национальный молитвенный завтрак посвящен теме семьи и детей. Парламентарии, члены правительства, представители местной власти, общественные и религиозные деятели молились за укрепление отношений в семьях, за лучшую судьбу для каждого ребенка. Об этом сообщается на странице Института религиозной свободы в фейсбук.

Традиционно мероприятие объединяет представителей религиозных конфессий и организаций, власти, а также общественных деятелей.

В мероприятии приняли участие Председатель Верховной Рады Андрей Парубий, первый Президент Украины Леонид Кравчук, экс-глава УПЦ КП Филарет, народные депутаты Украины, члены правительства, депутаты парламентов стран Евросоюза и США, представители дипломатических миссий, религиозных и общественных организаций.

В этом году молитвенный завтрак был посвящен году семьи и проходил под лозунгом «Бог, Родина, Украина!». По словам организаторов, Национальный молитвенный завтрак-2019 собрал рекордное число участников.

От Украинской Православной Церкви участие в молитвенном завтраке принял викарий Киевской Митрополии, епископ Барышевский Виктор.