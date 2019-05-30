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Профильный комитет рекомендует Раде рассмотреть заявление Гройсмана об отставке

30.05.2019 / 16:19
Парламентский комитет по вопросам правовой политики и правосудия рекомендует Верховной Раде определиться путём голосования с заявлением об отставке премьер-министра Украины Владимира Гройсмана.

По словам председателя комитета Руслана Князевича, Гройсман намерен принять участие в заседании Рады в четверг, 30 мая, на котором будет рассмотрено его заявление об отставке.

Как сообщалось, во время инаугурационной речи президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что правительство должно сложить свои полномочия и объявил о роспуске Верховной Рады VIII созыва. После этого Гройсман заявил о намерении подать в отставку после заседания Кабинета министров в ближайшую среду, 22 мая.

24 мая руководитель пресс-службы аппарата Верховной Рады Ирина Кармелюк сообщила, что заявление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана об отставке зарегистрировано в украинском парламенте..

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отставка, Гройсман
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