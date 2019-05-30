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На Волыни появился новый временный храм УПЦ

30.05.2019 / 15:37
На Волыни появился новый временный храм УПЦ
Освящение храма Источник: Центр информации УПЦ
Во время Божественной литургии верующие молились о мире в Украине и единстве мирового православия

Управляющий Волынской епархией епископ Нафанаил 30 мая освятил временный храм в честь святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова и возглавил первую Божественную литургию.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, ему сослужили представители духовенства.

Во время Божественной литургии верующие молились о мире в Украине и единстве мирового православия.

В конце богослужения владыка обратился ко всем присутствующим со словом проповеди, в которой отметил, что подвиг христианина, не просто защищать, а развивать и превозносить Христову Церковь во время испытаний и фактических гонений.

Также архиерей пожелал настоятелю и общине, чтобы в новоосвященном временном храме постоянно звучала молитва, совершалась Божественная литургия, и проповедовалось слово Божье.

Во временном храме в честь святого апостола Иоанна Богослова будет размещаться, и совершать свою деятельность молодежное православное объединение «Ставрос».

Источник: Inpress.ua
Волынь, УПЦ
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