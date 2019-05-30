Съезд партии "Европейская солидарность" планируется на 6 июня

Об этом сообщил замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко.

"Я думаю, вы увидите определенных народных депутатов от "Народного фронта", которые будут выдвинуты от нашей партии. (...) Давайте дождемся съезда, вы все увидите. Съезд планируется на следующий четверг (6 июня – ИФ)", - сказал Гончаренко в кулуарах журналистам в среду, в ответ на вопросы о том, были ли переговоры между депутатами из разных политсил и будет ли вместе с "Европейской солидарностью" нынешний спикер парламента Андрей Парубий.

Как сообщалось, 24 мая учредительный съезд "БПП "Солидарность" принял решение о смене названия – отныне политсила называется "Европейская солидарность". В тот же день стало известно, что съезд переименованной партии состоится 31 мая.

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