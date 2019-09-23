В Сумской области сотни верующих УПЦ отметили день Собора Глинских старцев

На Сумщине в Свято-Рожества Богородичной Глинской пустыни сотни верующих Украинской Православной Церкви отметили память Собора преподобных отцов Глинских.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Сумскую епархию, во время праздничного богослужения представители духовенства и верующие молились за Церковь и мир в Украине.

22 сентября Литургию и молебен возглавили митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука и митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий.

*** Собор Глинских святых — празднование в честь преподобных отцев Глинской пустыни. По преданию, Глинская пустынь основана на месте явления в начале XVI века местным пчеловодам на сосне чудотворной Глинской иконы Рождества Пресвятой Богородицы. После Октябрьского переворота была закрыта большевиками.

Только после распада СССР и обретением Украиной независимости, в августе 1994 года Глинская пустынь была вновь открыта, а её преподобные старцы, а также схимитрополит Серафим (Мажуга), который начинал свой иноческий путь в этой обители, были причислены к лику святых.

8 мая 2008 года Священный Синод Украинской Православной Церкви принял решение о канонизации 13-ти подвижников Глинской пустыни. 25 марта 2009 года Священный Синод УПЦ благословил включить в Собор Глинских отцов еще имена трех святых.