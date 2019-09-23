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В Волынской области активисты ПЦУ атаковали дом священника УПЦ

23.09.2019 / 14:57
В Волынской области активисты ПЦУ атаковали дом священника УПЦ
Фото Волынской епархии Источник: Центр информации УПЦ
22 сентября ночью церковный дом подвергся нападению: в 03.25 в окна были брошены металлические предметы

На Волыни в селе Садов представители ПЦУ потребовали от настоятеля захваченного храма УПЦ протоиерея Владимира Мелеса выселиться из церковного дома, в котором он вместе с семьей проживает на законных основаниях.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, 22 сентября около 20 представителей местной общины ПЦУ пришли в церковный дом, который сейчас также служит домовым храмом для верующих УПЦ, и стали угрожать семье священнослужителя.

«Забирайте вещи и идите вон», «убирайтесь» - кричали представители новообразованной общины, среди которых учителя местной школы. Когда на помощь священнику и его семье подошли люди, активисты ПЦУ покинули здание.

22 сентября ночью церковный дом подвергся нападению: в 03.25 в окна были брошены металлические предметы. В епархии призывают правоохранительные органы отреагировать на правонарушение.

«Слава Богу, что никто не пострадал, ведь новоявленные церковники, бросая куски металла в окна, и не думали, что под окном может кто-то мирно спать. В очередной раз мы просим ответной реакции от правоохранительных органов на данное нарушение. Ведь еще недавно отцу Владимиру и его семье угрожали гранатами, и уже сегодня, посреди ночи, какие-то металлические предметы полетели в окна. Как теперь засыпать семье священника - не спать у окон? Прятаться в подвал? Вопрос риторический. Семья православных христиан нуждается в защите, хочет жить без страха в своем родном селе и чувствовать себя защищенными в родной Украине, где закон один для всех», - подчеркнули в пресс-службе Волынской епархии.

Как сообщалось, 4 сентября по просьбе общины ПЦУ к протоиерею Владимиру Мелесу пришли двое молодых людей, «чтобы поговорить по-хорошему о выселении» семьи священника из церковного дома. При этом они предупредили, что могут поговорить и «по-плохому» и с собой у них две гранаты.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, Волынская епархия, активисты ПЦУ
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