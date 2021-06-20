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В Луцке возобновили дело об избиении активистами ПЦУ сына священника УПЦ

20.06.2021 / 20:50
Храм УПЦ в селе Садов стал объектом захвата представителями ПЦУ 2 февраля 2019 года

Луцкий городской районный суд отменил постановление старшего следователя полиции ГУНП в Волынской области Ирины Изай о закрытии уголовного дела об избиении сына священника УПЦ из села Садов Василия Мелеся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Волынской епархии, это уже второй случай отмены постановления о закрытии уголовного производства по этому делу.

18 июля 2019 года следователь Ирина Изай уже выносила постановление о закрытии уголовного производства, которое определением следственного судьи Луцкого горрайонного суда было отменено.

Проигнорировав указания следственного судьи и прокурора, следователь Ирина Изай повторно 22 июня 2020 года вынесла постановление о закрытии уголовного производства по данному делу, указав, что невозможно установить личность избившего сына протоиерея Владимира Мелеся. При этом следователь не направила указанное постановление потерпевшему Василию Мелесю, тем самым лишив его права и возможности обжаловать в суде постановление о закрытии уголовного производства.

Как сообщалось ранее, 31 марта 2019 года активисты из ПЦУ в селе Садов напали на сына священнослужителя общины УПЦ протоиерея Владимира Мелеся – шестнадцатилетнего Василия. В результате нападения сын священника получил перелом костей черепа, оболочковые гематомы, кровоизлияния.

Сведения об уголовном правонарушении были внесены в Единый государственный реестр досудебных расследований.

Храм УПЦ в селе Садов стал объектом захвата представителями ПЦУ 2 февраля 2019 года. Тогда их сторонники срезали замки на храме и объявили его своим, несмотря на то, что община УПЦ проводила свое приходское собрание и от смены юрисдикции отказалась, перенеся богослужения в жилое помещение.

Источник: Inpress.ua
уголовное дело, луцк, УПЦ, Волынская епархия
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