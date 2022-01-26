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Полиция нашла подозреваемого в поджоге храма УПЦ на Черниговщине

26.01.2022 / 13:25
Полиция нашла подозреваемого в поджоге храма УПЦ на Черниговщине
Источник: Центр информации УПЦ
В ходе расследования полиция установила, что злоумышленник также причастен к совершению ряда краж из хозяйств местных жителей

На Черниговщине сотрудники Корюковского отдела полиции разоблачили жителя Сновска, подозреваемого в поджоге Николаевского храма УПЦ в этом селе.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на cn.npu.gov.ua, в ночь на 22 января храм Украинской Православной Церкви получил серьезные повреждения.

Отмечается, что кроме того, настоятель церкви заявил полицейским об исчезновении средств в сумме 3 тыс гривен из ящика для пожертвований. В тот же день полицейские установили, что к преступлениям может быть причастен 16-летний житель Сновска. Парень проник в церковь, разбив окно и похитил деньги. Чтобы скрыть следы преступления, совершил поджог в нескольких помещениях храма.

В ходе расследования полиция установила, что злоумышленник также причастен к совершению ряда краж из хозяйств местных жителей.

24 января полиция под процессуальным руководством прокуратуры сообщила парню о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных: Частями 2 и 3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража, совершенная повторно и кража, соединенная с проникновением в помещение). Ее максимальная санкция предусматривает лишение свободы сроком до шести лет.

Досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Источник: Inpress.ua
уголовное дело, храм, черниговская область, злоумышленник, УПЦ
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