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В РПЦ напомнили, с какими репродуктивными методами не согласна Церковь

26.01.2022 / 13:00
В РПЦ напомнили, с какими репродуктивными методами не согласна Церковь
Источник: patriarchia.ru
Если супружеская пара не может родить ребенка, то у нее всегда есть прекрасная возможность усыновления

Православная Церковь приветствует разные методы, помогающие супружеской паре родить ребенка, но только не, которые противоречат этическим соображениям.

Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает patriarchia.ru.

Архиерей указал на то, что сейчас в арсенале медицины есть очень разные методы.

«Если речь идет о методах, помогающих супружеской паре родить ребенка, то они приветствуются Церковью. Но если эти методы, например, связаны с необходимостью убийства «избыточных» эмбрионов или идет речь о методе, который известен как «суррогатное материнство», когда ребенка вынашивает другая женщина, а не биологическая мать ребенка, то с таким подходом, с такими методами Церковь не соглашается по этическим соображениям, которые также ею официально сформулированы в соответствующих документах», - отметил митрополит Иларион.

Кроме того, глава ОВЦС МП напомнил, что если супружеская пара не может родить ребенка, то у нее всегда есть прекрасная возможность усыновления.

«У Церкви всегда для такой пары есть совет: усыновляйте или удочеряйте детей. Вы сделаете счастливыми тех детей, которые уже родились, но которые по каким-то причинам потеряли своих родителей, и счастье придет в вашу семью», – заключил владыка Иларион.

Источник: Inpress.ua
РПЦ, Митрополит Иларион, ЭКО
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