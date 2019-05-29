Начало нового президентства в Украине вселяет определенные надежды, что давление на Украинскую Православную Церковь прекратится.

Такое мнение выразил глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион, сообщает patriarchia.ru со ссылкой на РИА Новости.

«После того, как Порошенко, который был инициатором всех этих дискриминационных мер против Украинской Церкви, потерпел позорное поражение на выборах и пришел к власти в Украине новый человек, появилась надежда на то, что действие этих законов будет приостановлено или что они будут вообще отменены как противоречащие, в том числе, Конституции Украины.

Эти законы уже оспариваются в суде, и есть вероятность того, что они будут отменены как антиконституционные», - сказал владыка.

Митрополит Иларион рассказал, при каких условиях возможно возвращение захваченных храмов под юрисдикцию УПЦ.

«Каких-то механизмов нет, но я думаю, что если ослабнет давление на каноническую Украинскую Церковь и если прекратится эта ярко выраженная государственная поддержка раскола, тогда, конечно, события будут развиваться в нормальном русле… Уже сейчас Украинская Православная Церковь чувствует некоторую передышку. И, конечно, начало нового президентства вселяет определенные надежды», - отметил он.

Глава Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Верховная напомнил, что «Рада приняла два дискриминационных закона. Один направлен на переименование Украинской Православной Церкви в Российскую Православную Церковь в Украине. Хотя она не является российской, она является украинской: ее члены — это граждане Украины, родившиеся и выросшие в Украине, имеющие украинские паспорта, любящие свою страну. Но задача заключалась в том, чтобы представить Украинскую Церковь своего рода иностранным агентом на территории Украины и тем самым способствовать ее маргинализации, а в перспективе — полной ликвидации.

Этой же цели служит другой закон, о перерегистрации общин, который позволяет без больших сложностей и без лишнего шума перерегистрировать общины канонической Церкви на раскольничьи общины. И любой захват храма канонической Церкви может быть оправдан при помощи этого закона».

Владыка Иларион напомнил, из-за чего возникла мировое Православие негативно отнеслось к новосозданной ПЦУ.

«Проблема создана из-за того, что Константинопольский Патриарх решил пойти неканоническим путем. Он принял раскольников в церковное общение без покаяния, без согласия канонической Церкви. Более того, он объявил непокаявшихся раскольников, не имеющих легитимного церковного рукоположения, канонической Церковью. А каноническую Украинскую Церковь, объединяющую миллионы верующих, объявил упраздненной. Вот именно это беззаконное деяние и вызвало справедливую негативную реакцию во всем православном мире», - сказал митрополит.