В Днепропетровской епархии УПЦ пройдет трехнедельный крестный ход с иконой Божией Матери «Новокодацкая»

В Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви пройдет трехнедельный крестный ход с иконой Божией Матери «Новокодацкая».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, крестный ход будет проходить по Днепропетровщине более трех недель - с 12 июня по 6 июля.

Паломники посетят святые места, храмы и монастыри края. Ежедневно на протяжении крестного хода будут совершаться молебны.