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В Днепропетровской епархии УПЦ пройдет трехнедельный крестный ход с иконой Божией Матери «Новокодацкая»

29.05.2019 / 14:12
Паломники посетят святые места, храмы и монастыри края

В Днепропетровской епархии Украинской Православной Церкви пройдет трехнедельный крестный ход с иконой Божией Матери «Новокодацкая».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Днепропетровской епархии, крестный ход будет проходить по Днепропетровщине более трех недель - с 12 июня по 6 июля.

Паломники посетят святые места, храмы и монастыри края. Ежедневно на протяжении крестного хода будут совершаться молебны.

Источник: Inpress.ua
крестный ход, УПЦ, Днепропетровщина
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