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Верховный суд отклонил иск к Зеленскому касательно его указа о роспуске Рады

29.05.2019 / 14:30
Верховный суд 27 мая отказал в открытии производства по иску к президенту Владимиру Зеленскому о признании недействительным его указа о роспуске Верховной Рады и назначении внеочередных выборов.

Об этом пишет в Facebook пресс-служба суда.

Согласно ее сообщению, причина соответствующего решения в том, что рассмотрение такого дела относится к юрисдикции Конституционного суда.

"Верховный суд пришел к выводу, что по содержанию положений ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 150 Конституции Украины проверка на предмет соответствия Конституции Украины всех без исключения правовых актов Верховной Рады Украины и Президента Украины относится к полномочиям Конституционного суда Украины", - говорится в заявлении суда.

Там напомнили, что истец обосновал свои исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий Рады и назначение внеочередных выборов парламента нарушает его права как избирателя и как самовыдвиженца кандидатом в нардепы, а именно "препятствует его планам на отдых летом и участию в выборах народных депутатов Украины, как и планировалось, осенью".

В ВС объяснили, что Кодекс административного судопроизводства регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

"В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий ВРУ и участие в этом процессе президента Украины не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции", - подчеркнули в Верховном суде.

Напомним: Ранее в Верховный суд поступили три исковых заявления о признании незаконным указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

24 мая группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа президента Владимира Зеленского о внеочередных выборах в Верховную Раду.

Ранее экс-кандидат в президенты и экс-советник министра обороны Валерия Гелетея Александр Данилюк заявлял, что его политическая партия обжаловала указ Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады в Верховном Суде.

21 мая Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады 8 созыва и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

24 мая стартовала парламентская кампания.

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роспуск Рады, ВС
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