КСУ признал конституционным указ Зеленского о роспуске Рады

Официальное сообщение появилось на сайте суда.

В КС отметили, что из-за отсутствия четких законодательных норм возник конституционный конфликт между президентом и Верховной Радой относительно оснований досрочного прекращения полномочий, который не имеет правового решения, так как Конституция "не определяет порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а регламент Верховной Рады Украины, вопреки требованиям статьи 83 Конституции Украины, не предусматривает порядка прекращения деятельности коалиции депутатских фракций депутатских фракций в Верховной Раде Украины".

"Конституционный Суд Украины констатировал, что решение конституционного конфликта народом путем проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины отвечает требованиям части второй статьи 5 Конституции Украины", - сказано в сообщении.

Решение КС не может быть обжаловано. В голосовании приняли участие 16 судей.

Напомним: 21 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспускеВерховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов на 21 июля.

В тот же день группа депутатов "Народного фронта" внесла в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

Народные депутаты внесли в Конституционный суд представление о конституционности указа о внеочередных выборах в ВР.

На отрытой части заседания члены Конституционного суда, среди прочего, обратили внимание, что Верховная Рада не предоставила поименный состав коалиции, отсутствие которой якобы является основанием для роспуска парламента.

Депутаты, которые считают указ президента неконституционным, говорили, что он нарушил право граждан избирать депутатов на 5 лет и право депутатов создать новую коалицию.

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