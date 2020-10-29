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После своего скандального решения КС пожаловался на давление и обратился к Зеленскому

29.10.2020 / 16:21
Конституционный Суд заявляет, что несколько месяцев находится под давлением НАБУ, НАПК и некоторых политиков, но будет работать согласно Конституции.

Об этом свидетельствует заявление собрания судей КС на сайте суда

Суд напомнил, что Конституция запрещает влияние на судью КС в любом виде. В тоже время, в течение нескольких месяцев осуществляется давление на КС со стороны НАПК, НАБУ и некоторых политиков. Это, по мнению судей, происходит с целью заблокировать работу суда.

КС отмечает, что в своей работе "руководствоваться Конституцией, Законом Украины "О Конституционном Суде Украины" и будет действовать исключительно в интересах украинского народа".

Дословно: "Несмотря на обвинения в предвзятости и ангажированности, распространение порочащей информации о профессиональной деятельности судей и угрозы уголовным преследованием, Конституционный Суд Украины будет и в дальнейшем обеспечивать верховенство Конституции Украины и защиту прав человека и гражданина.

Решением собрания судей Конституционного Суда Украины председателю КСУ Тупицкому А. Н. поручено сообщить лично президенту Украины, председателю Верховной Рады Украины и премьер-министру Украины о сложившейся ситуации".

Напомним, 27 октября стало известно, что Конституционный Суд принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

Источник

КСУ, Зеленский
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