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Дело не только в решении КС по антикоррупционным органам, а в целом - в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности – Зеленский

30.10.2020 / 12:48
Ряд лиц предпринимает целенаправленные действия на подрыв общественного договора и на создание угрозы национальной безопасности страны после принятия Конституционным судом (КС) решения относительно деятельности антикоррупционных органов.

Об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский. 

"Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело только в этом решении, но и в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства", - сказал Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 октября.

"Мы должны ни допустить, чтобы эту проблему начала решать улица на свое усмотрение, ни того, чтобы это или какое-либо иное решение Конституционного суда было использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - подчеркнул глава государства.

Источник

декларации, КСУ, Зеленский
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