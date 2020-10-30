Дело не только в решении КС по антикоррупционным органам, а в целом - в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв нацбезопасности – Зеленский

Об этом заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы должны срочно отреагировать на ту ситуацию, которая сложилась после принятия решения КС по представлению группы народных депутатов относительно отдельных положений закона о противодействия коррупции и ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины. Дело только в этом решении, но и в целенаправленных действиях определенных лиц на подрыв общественного договора в Украине и на создание реальной угрозы национальной безопасности и обороны нашего государства", - сказал Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины 29 октября.

"Мы должны ни допустить, чтобы эту проблему начала решать улица на свое усмотрение, ни того, чтобы это или какое-либо иное решение Конституционного суда было использовано врагами Украины для дискредитации нашей страны за рубежом", - подчеркнул глава государства.

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