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НАПК взялось за декларации Зеленского и Порошенко

21.07.2020 / 14:14
Национальное агентство по предотвращению коррупции начало проверку деклараций лиц, занимающих должность президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко.

Об этом сообщает 20 июля пресс-служба НАПК в Telegram.

«Начата проверка деклараций лиц, занимавших должность Президента Украины в 2019 году: Владимира Зеленского и Петра Порошенко (декларации за 2018 и 2019 годы)», - говорится в сообщении.

Также НАПК начало проверять е-декларации министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, экс-министра Кабинета министров Дмитрия Дубилета, экс-министра здравоохранения Ильи Емца, экс-министра обороны Андрея Загороднюка, єкс-главы МИД Павла Климкина, экс-министра культуры Евгения Нищука, председателя Харьковской ОГА Алексея Кучера.

Кроме того, НАПК начало проверять и первого заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александра Шефера, начальника отдела обеспечения работы министра Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Константина Марьевича, директора КП «Кременчугская городская телерадиокомпания» Сергея Перепелятника, заместителя начальника ЖЭУ «Печерскжилье» Ларису Ткач.

Как напомнили в Нацагентстве, «главным основанием для проверки является высокая должность субъекта декларирования. Причем проверяются все лица, которые занимали такие должности в 2019 году, даже если сегодня они не являются топ-чиновниками».

Источник

декларации, Порошенко, НАПК, Зеленский
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