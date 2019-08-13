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Глава НБУ не указал в декларациях сведения о нескольких земучастках и средствах на банковских счетах

13.08.2019 / 17:51
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) установило декларирование недостоверных сведений в электронных декларациях главы Национального банка Украины (НБУ) Якова Смолия.

Как сообщается на сайте НАПК в понедельник, 12 августа, по результатам проверки деклараций Смолия за 2015, 2016 и 2017 годы установлено, что он внес недостоверные сведения о стоимости на момент приобретения в собственность доли трех нежилых помещений, дохода, начисленного ему и жене в виде процентов, а также не указал сведения о наличии у жены корпоративных прав. Кроме того, глава НБУ не отразил информацию о ряде земельных участков, принадлежащих ему на праве собственности, и средствах, размещенных им и женой на банковских счетах.

"Общая сумма недостоверных сведений в декларациях за 2015, 2016 и 2017 годы составляет более 8,5 млн грн, 6,6 млн грн и более 3,2 млн грн соответственно", - подчеркнули в Нацагентстве.

Помимо этого, НАПК установило, что заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Анатолий Корзун, подавая декларацию за 2016 год, внес недостоверные сведения о стоимости жилого дома в Киеве, принадлежащего ему на праве собственности, и не задекларировал доход жены (наследство). Общая сумма недостоверных сведений в декларации составляет почти 450 тыс. грн.

Источник 

НБУ, декларации, НАПК, Смолий
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